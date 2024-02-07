Авторы Crusader Kings 3 рассказали о грядущих новинках с легендами и чумой

Создатели Crusader Kings 3 из студии Paradox Interactive рассказали о планах поддержки игры на текущий 2024 год и представили «дорожную карту» с третьей главой обновлений.

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Пользователей ожидает два дополнения, одно из которых будет посвящено византийской теме. Кроме того, в игру добавят свежий набор событий и бесплатный набор с одеждой — последний уже доступен для покупателей расширенного пропуска.

Контент третьей главы Couture of the Capets — набор с нарядами и одеяниями, которые вдохновлены французской королевой и культурой XIII века (доступен сразу после покупки третьей главы).

— набор с нарядами и одеяниями, которые вдохновлены французской королевой и культурой XIII века (доступен сразу после покупки третьей главы). Legends of the Dead — дополнение, где игрок может взять на себя роль известного исторического персонажа. Пользователь сможет развивать репутацию династии с помощью подвигов и пропаганды (силами летописцев). Правда, успехам может помешать «Чёрная смерть».

— дополнение, где игрок может взять на себя роль известного исторического персонажа. Пользователь сможет развивать репутацию династии с помощью подвигов и пропаганды (силами летописцев). Правда, успехам может помешать «Чёрная смерть». Roads to Power — крупное дополнение про Византийскую империю. С ним в игру добавят новую форму административного управления и различные события. Кроме того, можно будет попробовать себя в роли авантюриста.

— крупное дополнение про Византийскую империю. С ним в игру добавят новую форму административного управления и различные события. Кроме того, можно будет попробовать себя в роли авантюриста. Wandering Nobles — набор для путешественников (основан на системе путешествий из Tours & Tournaments), который представляет свежий стиль жизни и причины для вояжей.

Дополнение Legends of the dead появится уже 4 марта — в нём добавят легендарный стиль игры (включая легендарные пиры и здания). Появятся придворные летописцы, два новых наследия, дополнительные болезни и траур.

Кроме того жизнь игрокам нарушит та самая Чёрная смерть, то есть чума, которая не жалеет обычных людей и королей. Заодно в игру ещё добавили свежий графический контент — карта, разновидности одежды и так далее.

Ранее Paradox представила свежий финансовый отчёт, где рассказала об успехах, которым в том числе помогли продажи дополнительного контента Crusader Kings 3.