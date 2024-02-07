В Steam началась распродажа в честь Китайского нового года с приятными подарками
В Steam стартовала очередная распродажа, в этот раз посвящённая Китайскому новому году. Она продлится до 15 февраля.
Организатором акции выступает китайское подразделение магазина, поэтому на главное странице акции в основном представлены игры китайских разработчиков. Но есть и много других предложений на самые разные игры со всего мира.
При это все пользователи также могут получать каждый день приятные подарки в виде тематических стикеров.
А мы напомним, что ранее в Steam начался фестиваль «Играм быть» с сотнями демоверсий. Он продлится до 12 февраля.