Сиквел Cyberpunk 2077 напишут сценаристы Control и Star Wars: The Old Republic

CD Projekt Red пополнила команду Project Orion новыми талантами, среди которых много ветеранов индустрии. Над продолжением Cyberpunk 2077 поработают:

Сиквелом руководит геймдиректор Phantom Liberty Габриэль Аматанджело, квест-дизайнер Павел Саско стал его помощником, а ответственная за квестовую линию с Джуди Сара Груммер исполнит обязанности ведущего дизайнера квестов.