Сиквел Cyberpunk 2077 напишут сценаристы Control и Star Wars The Old Republic
CD Projekt Red пополнила команду Project Orion новыми талантами, среди которых много ветеранов индустрии. Над продолжением Cyberpunk 2077 поработают:
- Дэн Хернберг в роли исполнительного продюсера. В прошлом работал в Amazon Games и Blizzard и приложил руку к New World, Apex Legends и Diablo 3;
- Райан Барнард в роли директора по дизайну. В прошлом занимал должность геймдиректора в Massive Entertainment и Ubisoft и директора по геймплею в разрабатывающей Hitman студии IO Interactive;
- Алан Виллани а роли технического директора. В прошлом занимал должность вице-президента технологического отдела WB Games и руководил в этом направлении несколькими играми Mortal Kombat;
- Анна Мегилл в роли ведущего сценариста. Отмеченная наградами ветеран индустрии с 20-летним опытом приложили руку у повествованию Control (Remedy), Dishonored: Death of The Outsider (Arkane), Avatar: Frontiers of Pandora (Ubisoft Massive), Guild Wars 2 (ArenaNet) и новой Fable (Playground Games);
- Александр Фрид в роли сценариста. Писатель, нарративный дизайнер и автор комиксов с более чем 15-летним опытом работы. Трудился ведущим сценаристом в BioWare, где в числе прочего приложил руку к Star Wars: The Old Republic. Сотрудничал с различными крупными студиями, в числе которых DICE, Obsidian Entertainment, Wizards of the Coast и игровое подразделение 20th Century Fox FoxNext.
- Project Orion находится на ранней стадии разработки. Над проектом трудится команда CDPR, базирующаяся в недавно открывшемся бостонском офисе студии.
Сиквелом руководит геймдиректор Phantom Liberty Габриэль Аматанджело, квест-дизайнер Павел Саско стал его помощником, а ответственная за квестовую линию с Джуди Сара Груммер исполнит обязанности ведущего дизайнера квестов.