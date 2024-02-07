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Counter-Strike 2 получила большое обновление с «Гонкой вооружений», ножом «Кукри» и другим

Для Counter-Strike 2 вышел крупный апдейт, о деталях которого Valve рассказала на странице в сообществе Steam. Самым главным нововведением стало возвращение режима «Гонка вооружений». В этом режиме нужно совершать убийства выданными видами оружия, чтобы получать новые.

Counter-Strike 2 получила большое обновление с «Гонкой вооружений»
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Помимо этого, авторы добавили пользовательское размещение стикеров. Наклейки больше не ограничены определёнными позициями. Игроки могут перетаскивать их и поворачивать по своему усмотрению. Добавить можно до пяти стикеров.

Valve

Другие нововведения:

  • В шутере появился кейс Kilowatt. В нём находится 17 разработанных сообществом вариантов отделки оружия и новый нож «Кукри»
  • Теперь Zeus поддерживает именные бирки и стикеры и перезаряжается за 30 секунд во всех игровых режимах. У него появился первый скин
  • Появилась капсула со стикерами и музыкальными наборами
  • Агенты будут показывать свои эмоции как от побед, так и от поражений

С остальными более мелкими деталями обновления можно ознакомиться в сообществе игры в Steam.

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