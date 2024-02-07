Counter-Strike 2 получила большое обновление с «Гонкой вооружений»

Для Counter-Strike 2 вышел крупный апдейт, о деталях которого Valve рассказала на странице в сообществе Steam. Самым главным нововведением стало возвращение режима «Гонка вооружений». В этом режиме нужно совершать убийства выданными видами оружия, чтобы получать новые.

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Помимо этого, авторы добавили пользовательское размещение стикеров. Наклейки больше не ограничены определёнными позициями. Игроки могут перетаскивать их и поворачивать по своему усмотрению. Добавить можно до пяти стикеров.

Valve

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