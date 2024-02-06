В турецком PS Store опять подорожали игры — в третий раз с начала года

Игроки на PlayStation 5 обратили внимание на очередное подорожание ряда игр в турецкой версии магазина PS Store. Это уже третье изменение с начала 2024 года.

В этот раз цены повысились на более чем 1 500 позиций — в основном это бандлы и расширенные издания игр. Полный список изменений можно посмотреть на портале PSPrices. А вот самые явные подорожания: