Появились детали обновления для PlayStation 5

Компания Sony сообщила о начале бета-тестирования следующего обновления для своей консоли PlayStation 5.

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Среди главных апдейтов стоит отметить улучшение качества звуков геймпада DualSense. Звук теперь может воспроизводиться громче, что также повысит чёткость. С другой стороны, создателям удалось улучшить шумоподавление микрофона.

Во время трансляции Share Play зрители теперь смогут рисовать на экране указатели и выделять отдельные объекты, чтобы помогать автору стрима. Во время эфира также можно будет отправлять на экран различные эмодзи.

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