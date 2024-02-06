Неудачи Cities Skylines 2 разочаровали Paradox Interactive
Компания Paradox Interactive представила отчёт за 2024 финансовый год, где рассказала, что продажи Cities Skylines 2 перевалили за 1 млн копий.
Выручка за период четвёртого квартала составила 995,6 млн шведских крон, что на 72% лучше по сравнению с тем же периодом за прошлый год. Результаты за год оказались равны 2,642 млрд шведских крон (рост в 34%).
Операционная прибыль за четвёртый квартал оказалась равна 123,9 млн крон, что на 49% хуже, чем за тот же период годом ранее. За весь год доходы составили 657,9 млн крон (падение в 26%).
Основные успехи четвёртого квартала приписывают релизам Cities Skylines 2, The Lamplighters League и Star Trek: Infinite. Кроме того, был выпущен разный дополнительный контент для Crusader Kings 3, Age of Wonders 4, Victoria 3 и так далее.
Проблема заключается в том, что всех этих успехов, судя по всему, недостаточно — в частности, это касается неудач Cities Skylines 2, которые разочаровали компанию.
Хотя игра и показала положительную тенденцию в продажах, авторы расстроены тем, что не смогли справиться с техническими проблемами новинки и тем самым разозлили игроков. Кроме того, выпустить строительный симулятор на всех желанных платформах одновременно сразу тоже не вышло.
Разработчики пообещали, что будут улучшать своё творение, чтобы добиться лучших результатов. Известно, что в будущих патчах авторы сосредоточатся на новом контенте и аддонах для игры.