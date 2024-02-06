Неудачи Cities Skylines 2 разочаровали Paradox Interactive

Компания Paradox Interactive представила отчёт за 2024 финансовый год, где рассказала, что продажи Cities Skylines 2 перевалили за 1 млн копий.

© Paradox Interactive

Выручка за период четвёртого квартала составила 995,6 млн шведских крон, что на 72% лучше по сравнению с тем же периодом за прошлый год. Результаты за год оказались равны 2,642 млрд шведских крон (рост в 34%).

Операционная прибыль за четвёртый квартал оказалась равна 123,9 млн крон, что на 49% хуже, чем за тот же период годом ранее. За весь год доходы составили 657,9 млн крон (падение в 26%).

Основные успехи четвёртого квартала приписывают релизам Cities Skylines 2, The Lamplighters League и Star Trek: Infinite. Кроме того, был выпущен разный дополнительный контент для Crusader Kings 3, Age of Wonders 4, Victoria 3 и так далее.

Проблема заключается в том, что всех этих успехов, судя по всему, недостаточно — в частности, это касается неудач Cities Skylines 2, которые разочаровали компанию.

Хотя игра и показала положительную тенденцию в продажах, авторы расстроены тем, что не смогли справиться с техническими проблемами новинки и тем самым разозлили игроков. Кроме того, выпустить строительный симулятор на всех желанных платформах одновременно сразу тоже не вышло.