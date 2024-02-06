Выживалка Palworld продолжает удерживать лидерство в чарте Steam

Valve представила свежий чарт Steam, где лидирующее место продолжает удерживать хит Palworld — на втором месте очутилась новинка в лице Granblue Fantasy: Relink.

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Третью позицию себе забрала Persona 3 Reload, тогда как Enshrouded опустилась на пару пунктов с прошлой недели до четвёртой позиции. Tekken 8 при этом «упала» до седьмого места (падение в 4 пункта).

Naraka: Bladepoint поднялась сразу на 14 пунктов до восьмого места — возможно, что на подобный успех повлиял релиз свежего обновления в начале февраля.

А вот Suicide Squad: Kill The Justice League удалось занять лишь десятую строчку в топе. Пиковый онлайн игры в Steam уже перевалил за 13 тысяч человек, однако на данный момент в боевике присутствует лишь 3308 человек.

Вероятно, что текущие показатели будут лишь снижаться, учитывая разгромные оценки и критику новинки.

Мировой чарт Steam с 30 января по 6 февраля

1.Palworld;

2.Granblue Fantasy: Relink;

3.Persona 3 Reload;

4.Enshrouded;

5.Counter-Strike 2;

6.Steam Deck;

7.Tekken 8;

8.Naraka: Bladepoint;

9.PUBG: Battlegrounds;

10.Suicide Squad: Kill The Justice League.

В России Palworld уступила Counter-Strike 2, хотя и всего на одну позицию. При этом Granblue Fantasy: Relink удалось занять в этой подборке лишь 10 место, тогда как «Отряд» в текущий топ не попал вовсе.