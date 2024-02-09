Palworld против Pokemon: что говорят юристы

Palworld, главная инди-сенсация 2024 года, слишком похожа на Pokemon. По крайней мере, так считает множество пользователей соцсетей и самих геймеров. Но почему Nintendo до сих пор не подала на разработчиков в суд? Портал gamesindustry.biz поговорил с юристами и выяснил, как все обстоит с точки зрения закона.

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Игроки вполне имеют право озвучивать свое недовольство, если они чувствуют, словно одна игра черпает слишком много вдохновения в другой в плане контента, визуального дизайна, ощущений и так далее. Но происходит ли на самом деле нарушение прав на интеллектуальную собственность — совсем другой разговор. Palworld и Pokemon имеют общие черты, однако очевидно отличаются друг от друга боевыми механиками, элементами выживания и другими нюансами.

По словам юриста британской фирмы Lewis Silkin Ника Аллана, хайп вокруг игр часто приводит к размытию вполне четких юридических проблем. Интеллектуальная собственность — это коллекция различных прав, защищающих разные элементы проприетарного материала. Помимо этого, разные юрисдикции по-разному трактуют интеллектуальную собственность, из-за чего суд в одной стране может сказать, что игра нарушает права, а в другой — нет. Palworld, для контекста, доступна более чем в 100 странах благодаря Steam.

Palworld определенно пытается вызвать примерно те же ощущения, что и Pokemon, но это нельзя назвать нарушением каких-либо прав. Граница между вдохновением и посягательством на авторские права не такая четкая, как можно подумать. Если игра не крадет ассеты, персонажей, текстуры или другой контент, то в суде предстоит доказывать, что скопированный дизайн «слишком похож» на оригинальный. Причем не в смысле абстрактных форм, цветов или пропорций, а в конкретных (и довольно субъективных) нюансах.

Nintendo не начала судебное разбирательство против создателей Palworld, но это не значит, что игра не нарушает права на интеллектуальную собственность. А если Nintendo все-таки пойдет в суд, то она не будет автоматически в выигрыше. Важно понимать, что авторские права защищают не сами идеи, но выражения этих идей. Например, геймплейные механики, вроде поимки монстров, юридически не защищены — в отличие от внешнего вида персонажей или объектов. Пал-сфера из Palworld не похожа на покеболл из Pokemon, поэтому разработчикам не грозят проблемы.

Nintendo однозначно сможет предпринять юридические меры против студии Pocketpair только в том случае, если последнюю уличат в прямом копировании. Кража послужит своеобразной «серебряной пулей» в судебном разбирательстве, однако Nintendo все равно предстоит доказать факт нарушения прав — эта ответственность чаще всего лежит на владельце интеллектуальной собственности.