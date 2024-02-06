Российские геймеры обошли блокировки Sony в Steam

Российские геймеры столкнулись с трудностями из-за запрета Sony активировать свои игры из онлайн-магазина Steam в России и Белоруссии. Однако игроки нашли способ обойти блокировку, пишут «Известия».

Уточняется, что теперь геймеры покупают релизы на сторонней площадке и получают его в качестве подарка.

Еще один метод, к которому прибегали пользователи до новых ограничений — перевод уже существующего аккаунта Steam в другую страну. Однако некоторым игрокам меняли аккаунт обратно на российский, другим — блокировали.