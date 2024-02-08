7 причин, почему игровую индустрию ждет светлое будущее

Прошедший год, несмотря на череду громких, высоко оцененных релизов, был весьма печальным для игровой индустрии. Множество отмененных проектов, закрытых студий, тысячи сокращенных разработчиков, дефицит вакансий. Проблемы наверняка перейдут и в 2025 год, но портал gamesindustry.biz считает, что есть семь причин надеяться на светлое будущее геймдева.

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Новая платформа Nintendo

Релиз машины нового поколения от Nintendo ожидается в этом году. Она станет преемницей невероятно популярной Switch, поэтому пока непонятно, как новинка повлияет на рост игрового рынка в целом. Однако компания активно ищет новых партнеров по разработке, ранние пользователи нового железа более склонны пробовать новые вещи (и тратить больше денег). Switch обладает не самым впечатляющим коэффициентом продаж дополнительных услуг, но Nintendo вполне может разработать платформу, которая исправит этот недостаток.

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Планы Epic Games на Fortnite

Epic Games работает над превращением Fortnite в своего рода аналог Roblox, и в конце 2023 года компания сделала большой шаг в этом направлении. Она опубликовала внутри Fortnite три партнерских проекта: LEGO Fortnite, Fortnite Festival и Rocket Racing. Хотя разработчики и раньше выкладывали брендированные моды в творческом режиме Fortnite, новая программная среда Unreal Editor for Fortnite предлагает гораздо больше возможностей. Именно поэтому Epic Games привлекает сторонние студии: перспектива партнерства смотрится соблазнительной, учитывая размер аудитории игры.

Развивающиеся рынки и глобальные возможности

Игровая индустрия преимущественно сосредоточена на японском, американском, европейском и китайском рынках, но доля других стран постепенно растет. Повышение производительности смартфонов позволяет даже традиционным ААА-разработчикам привлечь новую аудиторию. Территории в юго-восточной Азии показывают отличные результаты; латинская Америка, Ближний Восток и Африка также растут. И хотя некоторые рынки гораздо лучше воспринимают игры местной разработки, крупные студии порой открывают региональные филиалы в перспективных странах. А Xbox поддерживает локальных разработчиков через программу ID@Xbox.

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Мощные мобильные устройства и магазины приложений

После почти целой декады постоянного роста, рынок мобильных игр впервые столкнулся с трудностями: изменения в законах по охране персональных данных осложняют маркетинг игр. В то же время производительность мобильных устройств растет. На iOS и Android могут выходить даже ААА-проекты, пусть форм-фактор и схемы управления нельзя назвать идеальными. Помимо этого, среди магазинов приложений назрела схизма. Рано или поздно это может привести к тому, что разработчики начнут продавать свои игры (и микротранзакции) напрямую, минуя площадки Apple и Google. Потенциально это повышает коэффициент доходности.

Объединение игр, фильмов и сериалов

Расширение игровой индустрии в сферы телевидения и кино — не новое явление, и оно не всегда приносит прибыль. Но именно благодаря этой деятельности разработчики борются за внимание игроков, развивают бренды и поддерживают интерес публики между крупными релизами. Мультфильмы по мотивам Марио и Соника, а также экранизация The Last of Us, немного повлияли на продажи игр. Производством такого контента занимаются, по большей части, только крупные студии, хотя иногда встречаются исключения: например, мультсериал Cuphead.

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Новые инструменты (и ИИ)

Одна из самых заметных проблем в разработке игр — это постоянно увеличивающиеся сроки производства. Компаниям требуется больше сотрудников и, соответственно, намного больше затрат для выпуска проектов с каждым новым поколением. От этой беды вдвойне страдают крупные студии, где бюджеты возрастают до совершенно невообразимых цифр. Но как раз здесь разработчикам и может помочь новая волна инструментов. Unity и Unreal активно развиваются, не говоря уже о стремительной эволюции генеративного ИИ. Конечно, последний находится в центре горячих дискуссий об этичности искусственного интеллекта, но если противоречия разрешатся, то индустрия от этого только выиграет.

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