Состоялся релиз хоррора IFU российских разработчиков Setone Games

Российская студия Setone Games и издательство Radiance Star выпустили хоррор от первого лица IFU. Изначально планировался выход в середине месяца, однако разработчики справились быстрее.

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По сюжету игрок в роли программиста Александра окажется в заброшенном особняке, принадлежавшем некогда хирургу. Главному герою предстоит разгадать загадки и тайны бывшего владельца, который оберегает их в форме призрака.