$91.24+0.5898.23-0.42
Войти в почту

Состоялся релиз хоррора IFU российских разработчиков Setone Games

Российская студия Setone Games и издательство Radiance Star выпустили хоррор от первого лица IFU. Изначально планировался выход в середине месяца, однако разработчики справились быстрее.

Состоялся релиз хоррора IFU российских разработчиков Setone Games
© Скриншот

По сюжету игрок в роли программиста Александра окажется в заброшенном особняке, принадлежавшем некогда хирургу. Главному герою предстоит разгадать загадки и тайны бывшего владельца, который оберегает их в форме призрака.

На прохождение уйдут несколько часов. Как ранее рассказывали авторы, геймплей построен на постепенном открытии локаций, внимательном изучении мира и решении головоломок. Игра будет доступна на PC в Steam.

Игры