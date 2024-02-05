Состоялся релиз хоррора IFU российских разработчиков Setone Games
Российская студия Setone Games и издательство Radiance Star выпустили хоррор от первого лица IFU. Изначально планировался выход в середине месяца, однако разработчики справились быстрее.
По сюжету игрок в роли программиста Александра окажется в заброшенном особняке, принадлежавшем некогда хирургу. Главному герою предстоит разгадать загадки и тайны бывшего владельца, который оберегает их в форме призрака.
На прохождение уйдут несколько часов. Как ранее рассказывали авторы, геймплей построен на постепенном открытии локаций, внимательном изучении мира и решении головоломок. Игра будет доступна на PC в Steam.