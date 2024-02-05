Мод RTX Remix для GTA San Andreas вызвал проблемы с игрой даже на RTX 4080

Автор YouTube-канала под ником MxBenchmarkPC представил ролик с технической оценкой графического мода для Grand Theft Auto: San Andreas под названием RTX Remix Path Tracing Mod.

© Соцсети

Самое занятное оказалось в том, что при его активации игра начинает демонстрировать серьёзные проблемы с производительностью даже на мощных видеокартах вроде RTX 4080. Судя по всему, для запуска мода с поддержкой 1440p и DLSS3 пригодится сразу RTX 4090 — и это весьма абсурдно, учитывая, что San Andreas появилась на рынке в 2004 году.

Без мода популярная часть серии обычно показывает порядка 300 FPS в больших открытых локациях (автор запустил игру на процессоре Intel Core i7 10700F). В закрытых помещениях результат мог доходить и до 800 FPS.

Однако после внедрения мода с трассировкой лучей число кадров начинало падать в отдельных случаях сразу до 48 FPS, при этом у игры в этот момент была активирована технология DLSS.

С самим модом в игре появляются новые материалы и текстуры — к примеру, меняют детали окружения в квартире героя. В целом, результат делает «картинку» более реалистичной, однако ценой этому становится сильнейший удар по производительности.

Предполагается, что энтузиасты найдут способ для оптимизации игры, попытавшись сохранить и графические преимущества и достойное число FPS.

В комментариях к видео пользователи отметили, что подобные падения в частоте кадров попросту «безумны», пусть результат и впечатляет качеством. Некоторые добавили, что интеграция подобных технологий попросту «не стоит того».

Графические «чудеса» наверняка продемонстрирует Grand Theft Auto VI над которой сейчас работает Rockstar — релиз ожидается в 2025 году для PS5 и Xbox Series. Её продолжительность может составить порядка 40 часов.