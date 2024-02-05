Игроки «уничтожили» рейтинг Suicide Squad: Kill the Justice League на Metacritic

Игроки «обрушили» пользовательский рейтинг Suicide Squad: Kill The Justice League на Metacritic через пару дней после полноценного релиза игры, который состоялся 2 февраля на PC, Xbox Series и PS5.

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На данный момент пользовательская оценка боевика составляет 3,8 балла на основе 588 отзывов (в версии для PS5). Игру ругают за целый ряд элементов, включая техническую составляющую, геймплей и сюжет, который в прошлом уже вызвал целый ряд скандалов среди фанатов вселенной

Самое обидное, что «Отряд» разворачивается во вселенной Arkham лишь по одной причине — желание заработать. Изменение вселенной устранило бы очень много возмущений по поводу игры. 9 лет [разработки] ради этого? Уф. — RussTheRifle

Графика Batman: Arkham Knight, которой исполнилось уже 9 лет, всё ещё выглядит лучше этой новинки для PS5. Игры-сервисы это творения низкого качества, нацеленные лишь на выкачивание денег. Советую оценивать «Отряд» так, будто это мобильный шутер, где появление героев DC просто стало событием очередного сезона — ultimaXmetatron

Некоторые игроки отнеслись к новинке более сдержанно, хотя и отметили её серьёзные проблемы:

Несмотря на массовый негатив фанатов из-за судьбы Бэтмена, Suicide Squad: Kill the Justice League — довольно увлекательная игра. Это лутер-шутер и игра-сервис, которая примерно на пять лет опоздала на рынок подобных творений — WokeSlayer45.

«Отряд» больше уважает ваше время, чем Gotham Knights и Marvel’s Avengers. Если отбросить в сторону проблемы с темпом повествования и рядом повторов в заданиях, то игра получилась крепкой — seasmburgess

Присутствуют и положительные отзывы, где пользователи сравнивают новинку с серией Borderlands и отмечают, что геймплей показался им увлекательным, а история — занятной. Отдельные игроки похвалили и местный юмор, в частности это касается взаимодействия между участниками «Отряда».

Впрочем, вряд ли это поможет популярности новинки — многие уже начали «бросать» боевик, а пик одновременных игроков в Steam оказался не таким уж и впечатляющим.