Star Wars Jedi: Survivor получила премию «Грэмми» за лучший саундтрек в играх

Экшен Star Wars Jedi: Survivor выиграл в номинации за лучший игровой саундтрек на музыкальной премии «Грэмми» в этом году.

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В данной номинации представлены творения, которые были созданы специально для игр или других видов интерактивных развлечений подобного рода.

Приключение во вселенной «Звёздных войн» соревновалось с Call of Duty: Modern Warfare II (2022), God of War: Ragnarok, Hogwarts Legacy и Stray Gods: The Roleplaying Musical.

Награду получили Стивен Бартон и Горди Хааб, которые и написали саундтрек «Джедая». Интересно, что «Грэмми» вручает подобную награду лишь второй раз в истории — номинация появилась в прошлом году.

Тогда победителем стала Assassin’s Creed Valhalla : Dawn of Ragnarok, которой тогда удалось обойти Aliens: Fireteam Elite, Call of Duty: Vanguard, Marvel’s Guardians of the Galaxy и Old World.

Напомним, что для Jedi Survivor уже разрабатывают продолжение, которое расскажет о новых приключениях Кэла Кестиса и его союзников. Кроме того, вторая игра должна получить порт для консолей прошлого поколения.