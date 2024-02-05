Игру про Индиану Джонса и Starfield выпустят на PS5

Сразу несколько крупных СМИ сообщили об интересных планах Microsoft на свои релизы. По данным издания The Verge, игру про Индиану Джонса планируют выпустить в декабре для ПК и Xbox Series, а затем тайтл якобы выйдет и на PS5. При этом разница между выходом на Xbox и PS5 составит всего несколько месяцев.

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Это, по словам журналистов The Verge, часть новой стратегии Microsoft по продвижению своих игр через мультиплатформенность.

Информация от издания Xbox Era ещё интереснее. Если верить ей, Microsoft хочет портировать Starfield на PS5. Случится это после релиза Shattered Space — первого дополнения для проекта. Изданию также сообщили, что Microsoft сделала дополнительные инвестиции для успешного портирования на консоль Sony.