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Не самый мощный Core i9−14900T превзошел по производительности Ryzen 9 7900

В то время как топовый Core i9 14900K занимает лидирующие позиции, маломощный i9 14900T обладает удивительным потенциалом, обмениваясь более лучшими результатами бенчмарка с Ryzen 9 7900, несмотря на гораздо более низкое TDP.

Не самый мощный Core i9−14900T превзошел по производительности Ryzen 9 7900
© Ferra.ru / Kandinsky 3

Бенчмарки Geekbench 6 показывают, что i9 14900T почти соответствует Ryzen 9 7900 по многоядерной производительности, а по одноядерной превосходит его. Это ставит маломощный чип Intel в прямую конкуренцию среднему предложению AMD.

Несмотря на все свои достоинства, i9 14900T имеет некоторые недостатки. Его более высокая потенциальная потребляемая мощность может противоречить его маломощному дизайну, а его платформа не получит будущих обновлений. Кроме того, его ценник немного выше рекомендованной цены Ryzen 9 7900.

Tom’s Hardware

Пользователи, которым важно низкое энергопотребление, но при этом требуется высокая производительность, найдут этот вариант привлекательным, особенно если для них важна скорость работы одного ядра.

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