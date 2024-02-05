Не самый мощный Core i9−14900T превзошел по производительности Ryzen 9 7900

В то время как топовый Core i9 14900K занимает лидирующие позиции, маломощный i9 14900T обладает удивительным потенциалом, обмениваясь более лучшими результатами бенчмарка с Ryzen 9 7900, несмотря на гораздо более низкое TDP.

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Бенчмарки Geekbench 6 показывают, что i9 14900T почти соответствует Ryzen 9 7900 по многоядерной производительности, а по одноядерной превосходит его. Это ставит маломощный чип Intel в прямую конкуренцию среднему предложению AMD.

Несмотря на все свои достоинства, i9 14900T имеет некоторые недостатки. Его более высокая потенциальная потребляемая мощность может противоречить его маломощному дизайну, а его платформа не получит будущих обновлений. Кроме того, его ценник немного выше рекомендованной цены Ryzen 9 7900.

Tom’s Hardware