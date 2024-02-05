Разработчик добавил в Cyberpunk 2077 звук чавканья

Маленькая, но значимая победа преданного разработчика принесла одно из лучших нововведений в Cyberpunk 2077 и показала силу упорства. Лешек Крупиньский, руководитель онлайн-сервисов в CD Projekt Red, рассказал о своей многомесячной борьбе за добавление простой, но желанной функции: звука чавканья, когда главный герой V («Ви») ест предметы в меню инвентаря.

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Крупиньский решил, что отсутствие этого звука — это упущение, которое стоит исправить, и вдохновился шуткой, постоянно звучавшей в подкасте Niezatapialni. Хотя это не входило в его обычные обязанности, он взял на себя ответственность за это дело. Крупиньский участвовал во внутренних обсуждениях, вел переговоры с продюсерами и саунд-дизайнерами и наконец увидел, что его видение воплотилось в недавнем обновлении 2.11.

«Теперь я могу спокойно умереть», — заявил он, отмечая свое «самое значимое влияние» на игру.