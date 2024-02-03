Sony запретила активацию игр в Steam для России и Белоруссии

Компания Sony ограничила активацию видеоигр в онлайн-сервисе Steam для аккаунтов, зарегистрированных в России и Белоруссии . Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на российского дистрибьютора компьютерных игр «Бука».

«Издатель ограничил активацию этой игры (Horizon Forbidden West) на территории России и Беларуси. То есть игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam», — сообщил российский издатель.

В сообщении указано, что на территории других стран ограничений на активацию не вводилось. Отмечается, что запрет распространяется на все игры, выпущенные компанией Sony Interactive Entertainment (под лейблом PlayStation PC). Также ограничение коснулось и тех проектов, что только готовятся к релизу.