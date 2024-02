Появилось сравнительное видео графики в Silent Hill 2 Remake и оригинале

Ранее также стало известно, что Нил Дракманн, глава компании Naughty Dog, задумывается о возможном продолжении серии The Last of Us. По его словам, третья часть уже начинает обрастать собственным концептом. Дракманн заверил, что новая часть будет связана с первыми двумя, хотя сиквел фактически не нуждается в продолжении.