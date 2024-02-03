Google попросила суд отменить решение по делу Epic Games

Компания Google обратилась к американскому судье с просьбой отменить решение жюри в пользу создателей «Fortnite» — Epic Games. В декабре жюри признало, что Google злоупотребляла своим доминирующим положением, устанавливая правила для своего магазина приложений Play.

В судебном заявлении, Google просит судью Джеймса Донато из Сан-Франциско назначить новый суд или вынести решение в свою пользу по антимонопольному иску.

Компания утверждает, что Epic не предоставила достаточных доказательств, поддерживающих решение жюри. Google также отмечает, что конкурирует с Apple в области мобильных приложений и считает недопустимым, чтобы Epic предъявляла обратное мнение.

Иск Epic Games был подан против Google в 2020 году из-за комиссий, взимаемых за транзакции в приложениях и ограничений на их распространение. Компания требовала изменений в магазине Play, но не денежной компенсации.