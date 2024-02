Создатель «Одних из нас» уже начал работу над The Last of Us 3

2 февраля студия Naughty Dog выпустила Grounded 2 — документальный фильм о разработке The Last of Us Part 2. В финальных главах картины создатель вселенной Нил Дракманн подтвердил, что у него уже есть концепция третьей части серии, к которой студия наверняка скоро приступит.