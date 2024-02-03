Создатель «Одних из нас» уже начал работу над The Last of Us 3

Сейчас у креативного директора пока нет полноценного сценария, однако общий концепт проекта готов, и он будет связывать все три части серии.

У меня ещё нет сюжета, но у меня есть концепция для третьей игры, которая, на мой взгляд, так же восхитительна, как первая и вторая части. Она сама по себе, но связывает все три части. Поэтому у меня такое чувство, что в этой истории может быть ещё одна глава.