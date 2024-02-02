Новая часть симулятора скейтбординга Skate выйдет на PC в Steam
Авторы симулятора скейтбординга skate. (2024) сообщили, что игра доберётся до PC в Steam. Ранее среди платформ были заявлены PlayStation и Xbox, а среди потенциальных планов есть и создание мобильной версии.
Также разработчики рассказали, что в этом году должны состояться новые тестирования на консолях. Из-за этого поклонники предположили, что симулятор скейтбординга должен выйти в конце 2024 года или в начале следующего. Однако официальных данных по этому поводу нет. А издание Insider Gaming сообщило, что начаться плейтесты могут 8 февраля с договором о неразглашении. Ранее это не помешало появиться геймплейным кадрам в сети.
Пользователи оказались рады новости о релизе на PC и шутят о том, как будут играть с причудливыми контроллерами. Омрачить настроение может наличие лутбоксов, детали о которых были найдены в файлах плейтеста. Сама skate. должна стать условно-бесплатной и поддерживать кросс-плей между платформами.
Ранее в сеть попало свыше 50 концепт-артов грядущей skate. Игра станет первой в серии, вышедшей на PC. А последней на сегодняшний день частью является Skate 3, чей релиз состоялся в 2010 году на PlayStation 3 и Xbox 360.