Новая часть симулятора скейтбординга Skate выйдет на PC в Steam

Авторы симулятора скейтбординга skate. (2024) сообщили, что игра доберётся до PC в Steam. Ранее среди платформ были заявлены PlayStation и Xbox, а среди потенциальных планов есть и создание мобильной версии.

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Также разработчики рассказали, что в этом году должны состояться новые тестирования на консолях. Из-за этого поклонники предположили, что симулятор скейтбординга должен выйти в конце 2024 года или в начале следующего. Однако официальных данных по этому поводу нет. А издание Insider Gaming сообщило, что начаться плейтесты могут 8 февраля с договором о неразглашении. Ранее это не помешало появиться геймплейным кадрам в сети.

Пользователи оказались рады новости о релизе на PC и шутят о том, как будут играть с причудливыми контроллерами. Омрачить настроение может наличие лутбоксов, детали о которых были найдены в файлах плейтеста. Сама skate. должна стать условно-бесплатной и поддерживать кросс-плей между платформами.