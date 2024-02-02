Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, февраль 2024

Месяц JRPG в полном разгаре: те, кто уже прошел Infinite Wealth, начали проходить ремейк Persona 3. Но если вы не входите в число этих геймеров, то мы составили нашу традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store проходит раздача Doors: Paradox — психоделической головоломки в жанре escape room, где игроку необходимо решать задачки на множестве красочных диорам. Под чутким руководством путешественника во времени сюжет проведет пользователя по разным мирам, временным эпохам и сеттингам. Doors: Paradox можно бесплатно забрать до 8 февраля.

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Небольшой, но весьма эффектный гибрид хоррора и dungeon crawler’a. Psychopomp предлагает отправиться в жуткое путешествие к изнанке человеческого мира, глубоко под землю, где таятся бесконечные катакомбы и тоннели. Поклонникам эксцентричного инди не стоит проходить мимо.

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Пролог El Dorado: The Golden City Builder — градостроительной стратегии, посвященной мифическому Золотому городу. Игроку предстоит возглавить южноамериканское племя и подчинить себе полуостров Юкатан дипломатией или силой. А параллельно строительству города необходимо заботиться о милости богов, вовремя принося жертвы и проводя ритуалы.

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Grim Clicker — готический кликер, вдохновленный, по словам самих разработчиков, Diablo, Grim Dawn Dark Souls. Игра предлагает широкий простор для прокачки персонажа, множество миров, противников и наград, а также тонны дополнительного контента.

Steam

Наконец, в Steam также вышла цифровая версия одной из самых популярных настольных игр в мире — Dominion. Карточная стратегия, посвященная строительству средневековых королевств, считается одной из лучших игр для новичков, но и опытным игрокам будет, где развернуться. ПК-порт Dominion поддерживает кроссплей с мобильными платформами, а также имеет огромную библиотеку дополнений. Но их, к сожалению, придется покупать отдельно.