Две игры Devil May Cry сняли с продажи в Steam без объяснений со стороны Capcom

Сразу две игры серии Devil May Cry сняли с продажи в Steam без предварительного анонса. Речь идёт о Devil May Cry 3: Dante’s Awakening — Special Edition и Devil May Cry 4.

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Теперь единственные способы получить эти части в Steam — через покупку Devil May Cry HD Collection (коллекция первых трёх игр) и Devil May Cry 4: Special Edition. Приобретённые копии остаются в библиотеках.

Capcom не прокомментировала ситуацию и пока не ответила на запросы со стороны прессы. Однако в SteamDB можно увидеть, что обе игры были сняты с продажи по запросу издателя.