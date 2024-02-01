Авторы ремейка «Ведьмака» избавятся от неудачных частей оригинальной версии

Авторы ремейка «Ведьмака» 2007 года рассказали о планах по улучшению сценария путём удаления из игры «откровенно неудачных» локаций и секций.

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Разработкой ремейка с открытым миром занимается «студия ветеранов CDPR» Fool's Theory и её гендиректор Якуб Рокош, который работал над «Ведьмаком 2» и «Ведьмаком 3». Он выразил обеспокоенность, что не смог вполне включиться в работу над первой частью трилогии про Геральта, и поэтому хочет «воздать ему должное».

Рокош видит улучшение The Witcher в избавлении от некоторых частей, которые, по его мнению, не самые удачные и влияют на геймплей. В частности, могут быть либо кардинально переделаны, либо вовсе удалены секция с болотом во второй части игры, «омрачённая необходимостью передвигаться туда-сюда», романтические отношения ведьмака и боевая система, включая все элементы ближнего боя: разработчики намерены максимально приблизить стиль Геральта к The Witcher 3.