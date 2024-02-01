Блогер рассекретил разработку новой портативной игровой приставки PlayStation
Американский YouTube-блогер, выступающий под ником Moore's Law is Dead, ссылаясь на источники заявил, что компания Sony приступила к разработке новой портативной игровой консоли, которая станет преемницей PlayStation Vita. На это обратили внимание пользователи форума IconEra.
По данным Moore's Law is Dead, Sony уже заказала разработку кастомного процессора для условной PS Vita 2 у компании AMD. Предполагается, что чип получит 18 ядер и будет работать на частоте около 1,8 ГГц. Благодаря ему PS Vita 2 сможет запускать игры от PlayStation 4 и даже PlayStation 5. Правда, в последнем случае проектам потребуется дополнительная оптимизация от разработчиков.
Проект находится на очень ранней стадии разработки, поэтому его позиционирование остается неизвестным. Moore's Law is Dead предполагает, что PS Vita 2 может стать портативной версией PlayStation 6, которая выйдет спустя несколько лет после релиза стационарного устройства.
Когда именно Sony раскроет планы по разработке PS Vita 2, не сообщается. Блогер считает, что в ближайшие годы новостей об устройстве ожидать не стоит. Также он не исключает, что компания и вовсе откажется от проекта со временем.