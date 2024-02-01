Блогер рассекретил разработку новой портативной игровой приставки PlayStation

Американский YouTube-блогер, выступающий под ником Moore's Law is Dead, ссылаясь на источники заявил, что компания Sony приступила к разработке новой портативной игровой консоли, которая станет преемницей PlayStation Vita. На это обратили внимание пользователи форума IconEra.

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По данным Moore's Law is Dead, Sony уже заказала разработку кастомного процессора для условной PS Vita 2 у компании AMD. Предполагается, что чип получит 18 ядер и будет работать на частоте около 1,8 ГГц. Благодаря ему PS Vita 2 сможет запускать игры от PlayStation 4 и даже PlayStation 5. Правда, в последнем случае проектам потребуется дополнительная оптимизация от разработчиков.

Проект находится на очень ранней стадии разработки, поэтому его позиционирование остается неизвестным. Moore's Law is Dead предполагает, что PS Vita 2 может стать портативной версией PlayStation 6, которая выйдет спустя несколько лет после релиза стационарного устройства.