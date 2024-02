В честь обновления Cult of the Lamb с сексом и выпивкой показали мультяшный ролик

В январе разработчики из Massive Monster смогли удивить игроков крупным обновлением Sins of the Flesh. Одними из ключевых особенностей в нём стали секс и алкоголь, а теперь в честь необычного патча был показан анимационный ролик.

Также в Sins of the Flesh добавили улучшенные средства слежения за порядком в храме культа и новое оружие — мушкетоны. Сама Cult of the Lamb продолжает хорошо продаваться, что издатель Devolver Digital отметил в свежем отчёте для инвесторов.