В честь обновления Cult of the Lamb с сексом и выпивкой показали мультяшный ролик

В январе разработчики из Massive Monster смогли удивить игроков крупным обновлением Sins of the Flesh. Одними из ключевых особенностей в нём стали секс и алкоголь, а теперь в честь необычного патча был показан анимационный ролик.

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Он получил название Fashion & Flesh. Один из персонажей советуется с друзьями насчёт нового наряда, но поддаётся греховным чарам и выходит абсолютно голым. Его примеру решили последовать и другие герои, а остался при наряде лишь главный герой ягнёнок. Вместе с этим зрителям напомнили, что свежее обновление доступно на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.