Авторы «Смуты» банят игроков в официальной группе за и "навязчивые вопросы"

Сегодня, 1 февраля, разработчики исторической игры «Смута» обновили правила сообщества в своей VK-группе. Теперь администрация паблика будет банить геймеров за оскорбления членов команды, навязчивые и повторяющиеся вопросы.

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Также представители Cyberia Nova заявили, что их группу теперь будет вести новый комьюнити-менеджер. Обновление правил вызвало бурную реакцию среди подписчиков паблика — в комментариях пользователи критикуют данное решение и не скупятся на колкие шутки в адрес студии.

Напомним, 16 февраля создатели выпустят новый выпуск дневников разработчиков. Ролик посвятят боевой системе игры.