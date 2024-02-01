Фанаты громят первый геймплей ремейка Silent Hill 2

Это была первая демонстрация за полтора года с момента анонса в 2022 году. И зрители приняли геймплей неоднозначно — под роликом на YouTube сразу 14 тысяч дизлайков при 19 тысячах лайков. Геймеры особенно не оценили неуклюжие анимации, устаревшую графику и отсутствие даты релиза, хотя разработчики из Bloober Team ещё в начале 2023 года утверждали, что проект почти готов.