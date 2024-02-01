Игра Corsairs Legacy резко подешевела в Steam спустя сутки после выхода

31 января в раннем доступе Steam вышла Corsairs Legacy — пиратский экшен в духе культовых «Корсаров». События игры разворачиваются в конце XVII века, а сюжет рассказывает о контрабандисте по имени Руфус Монро, который ввязывается в опасное приключение после того, как одно из его заданий пошло не по плану.

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Спустя сутки разработчики проекта из студии Mauris Games решили снизить цену во многих регионах, включая Россию. Изначально в стране игра продавалась за 1900 рублей, после чего стоимость снизилась в два раза — до 990 рублей. Ситуация также затронула Казахстан (с 9800 тенге до 5200 тенге) и другие регионы.