В переиздании Until Dawn будут новая камера и расширенный сюжет

В переиздании Until Dawn будет новая камера и расширенный сюжет
Авторы свежей версии Until Dawn, которую представили на State of Play, поделились подробностями грядущей новинки.
За обновленное издание хоррора отвечают разработчики из студии Ballistic Moon, которые переработали многие элементы игры, включая визуальную и аудио составляющие.
Until Dawn «пересобрали» на движке Unreal Engine 5, добавив новые анимации, улучшенные модели окружения и персонажей — графические эффекты тоже были обновлены, теперь хоррор выглядит ещё более кинематографично (с новой цветокоррекцией).
В игру добавили свежий вид от третьего лица, что позволит исследовать новые уголки локаций и собрать дополнительные коллекционные предметы.
Переработали создатели и звуковую составляющую, добавив саундтрек от композитора Марка Корвена.
Кроме того, сюжет был расширен (судя по всему — дополнительными сценами), чтобы добавить истории «эмоциональных» моментов. При этом сама основа сюжета осталась неизменной — группа героев после общей трагедии решает встретиться ещё раз и начинают сталкиваться со страшными и опасными событиями.
Релиз новой версии состоится позже в этом году для PS5 и PC. Кроме того, в разработке находится и экранизация оригинала — режиссёром выступает Дэвид Ф. Сандберг («И гаснет свет…»), за сценарий отвечает Гари Доберман («Оно»).