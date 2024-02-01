В переиздании Until Dawn будут новая камера и расширенный сюжет

Авторы свежей версии Until Dawn, которую представили на State of Play, поделились подробностями грядущей новинки.

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За обновленное издание хоррора отвечают разработчики из студии Ballistic Moon, которые переработали многие элементы игры, включая визуальную и аудио составляющие.

Until Dawn «пересобрали» на движке Unreal Engine 5, добавив новые анимации, улучшенные модели окружения и персонажей — графические эффекты тоже были обновлены, теперь хоррор выглядит ещё более кинематографично (с новой цветокоррекцией).

В игру добавили свежий вид от третьего лица, что позволит исследовать новые уголки локаций и собрать дополнительные коллекционные предметы.

Переработали создатели и звуковую составляющую, добавив саундтрек от композитора Марка Корвена.

Кроме того, сюжет был расширен (судя по всему — дополнительными сценами), чтобы добавить истории «эмоциональных» моментов. При этом сама основа сюжета осталась неизменной — группа героев после общей трагедии решает встретиться ещё раз и начинают сталкиваться со страшными и опасными событиями.