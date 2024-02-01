Анонсировано переиздание игры Until Dawn
В рамках презентации Sony состоялся анонс переиздания игры Until Dawn.
Новая версия будет "пересобрана и улучшена" для ПК и PlayStation 5.
Оригинальный вариант вышел в 2015-м эксклюзивно на PS4 и был настолько хорошо принят геймерами и критиками, что на начальном жизненном этапе консоли назывался одним из ее систем-селлеров.
Проект рассказывает историю о группе тинейджеров, оставшихся без связи в загородном доме, которым предстоит столкновение с маньяком и потусторонними силами.
Релиз запланирован до конца текущего года.