Анонсировано переиздание игры Until Dawn

Новая версия будет "пересобрана и улучшена" для ПК и PlayStation 5.

Оригинальный вариант вышел в 2015-м эксклюзивно на PS4 и был настолько хорошо принят геймерами и критиками, что на начальном жизненном этапе консоли назывался одним из ее систем-селлеров.