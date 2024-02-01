Российские геймеры за год скачали пиратские игры на сумму 324 миллиарда рублей

Российские геймеры за 2023 год скачали пиратские игры на сумму 324 миллиарда рублей, сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School.

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Отмечается, что по сравнению с 2022 годом уровень пиратства вырос на 4%, достиг показателя в 73% от общего числа игроков. Среди пользователей наиболее популярными оказались игры Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3.

Примечательно, что официально компьютерные игры и внутриигровые товары в 2023 году обошлись российским геймерам в 161 млрд рублей. Уточняется, что на официальные каналы дистрибуции пришлось порядка 106 млрд рублей, остальные деньги достались сервисам-посредникам по продаже видеоигр.