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Вышел геймплейный трейлер игры Rise of the Ronin

На онлайн-презентации State of Play компании Sony состоялся показ трейлера Rise of the Ronin с демонстрацией игрового процесса.

Вышел геймплейный трейлер игры Rise of the Ronin
© Российская Газета

Разработкой занимается студия Team Ninja, известная по серии экшенов Nioh и файтингов Dead or Alive.

Действия игры будут разворачиваться в Йокогаме конца 19 века.

В ролике демонстрируются различные локации и способы передвижения главного героя - он ездит по городу верхом, как в условной Assassin's Creed III, и словно Бэтмен из франшизы Arkham пользуется крюком-кошкой и парит в воздухе, используя плащ.

Кроме того, видео раскрывает особенности боевой системы.

Выход Rise of the Ronin назначен на 22 марта.

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