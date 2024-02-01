Вышел геймплейный трейлер игры Rise of the Ronin
На онлайн-презентации State of Play компании Sony состоялся показ трейлера Rise of the Ronin с демонстрацией игрового процесса.
Разработкой занимается студия Team Ninja, известная по серии экшенов Nioh и файтингов Dead or Alive.
Действия игры будут разворачиваться в Йокогаме конца 19 века.
В ролике демонстрируются различные локации и способы передвижения главного героя - он ездит по городу верхом, как в условной Assassin's Creed III, и словно Бэтмен из франшизы Arkham пользуется крюком-кошкой и парит в воздухе, используя плащ.
Кроме того, видео раскрывает особенности боевой системы.
Выход Rise of the Ronin назначен на 22 марта.