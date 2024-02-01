Konami показала первый геймплей ремейка SIlent Hill 2

На презентации State of Play японская студия Konami представила новый трейлер ремейка Silent Hill 2. В нём авторы впервые показали геймплей проекта с боевой системой, исследованием локаций и другие элементы экшена.

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При этом Konami вновь не объявила дату выхода, подтвердив лишь, что игра создаётся не только на ПК, но и на PlayStation 5. За разработку отвечает польская Bloober Team, известная по Layers of Fear, Observer и недавней The Medium.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Konami.