В февраля в PS Plus раздадут Steelrising, Rollerdrome и Foamstars

Sony раскрыла бесплатные игры на базовый PS Plus в феврале 2024 года. В этот раз подписчикам вновь раздадут три проекта, среди которых экшен Steelrising, Все три игры будут доступны уже 6 февраля. Кроме того, подписчиков также ждут костюмы Рэтчета, Кланка и Элой для Fall Guys.