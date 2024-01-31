В свежем обновлении Alan Wake 2 добавили возможность выбрать главу

Remedy Entertainment выпустила первое в 2024 году обновление Alan Wake 2 для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Напомним, что на компьютерах игра доступна только в Epic Games Store.

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Ключевой новинкой разработчики назвали выбор главы. Функция позволит вновь и вновь переигрывать задание «Будем петь», чтобы «раздражать своих соседей». Напомним, что нашумевший уровень с мюзиклом из четвёртой главы хотели вырезать из игры, но помешал этому креативный директор Сэм Лейк. Также выбор главы облегчит жизнь охотникам за достижениями, ведь теперь собирать все коллекционные предметы за один раз не придётся.

Не обошлось без исправления ошибок в разных частях игры, общей визуальной доработки и повышения стабильности на разных платформах. Ознакомиться с полным списком изменений можно на сайте игры.

В данный момент Remedy Entertainment создаёт первое дополнение для Alan Wake 2, которое выйдет этой весной. При этом разработчики не планируют делать ни один из будущих аддонов потенциальным тизером к сиквелу Control.