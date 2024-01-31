Авторы Palworld предупредили о мобильном клоне для кражи данных игроков

Выживалка Palworld вновь возглавила чарт продаж Steam, но вместе с этим пришла и плохая новость. Студия Pocketpair предупредила, что Palworld недоступна на мобильных устройствах, а появляющиеся в магазинах приложений якобы страницы игры никак не связаны с разработчиками.

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Это сделано на фоне появления в App Store приложения «PalWorld», которое должно «скоро выйти». В строке о разработчике отмечена неизвестная личность, не связанная с Pocketpair. В студии заявили, что загрузка подобных приложений может привести к утечке личной информации и риску столкнуться с разными видами мошенничества.

Пользователи посчитали ситуацию с мошенническими приложениями «безумной» и посоветовали Pocketpair выпустить настоящую мобильную версию Palworld. Также игроки шутят про появление Palworld GO с намёком на Pokemon GO и хотят, чтобы выживалка посетила консоли PlayStation.

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Но пока разработчики Palworld пообещали активно трудиться над технической составляющей игры, а позже добавить и множество нового контента. Заметно обновить игру пытались энтузиасты, добавив в неё покемонов, но в ситуацию вмешалась Nintendo. Разработчики из Pocketpair в свою очередь заявляют, что их детище в первую очередь вдохновлено Terraria и Minecraft.

Palworld доступна на PC и Xbox Series и предлагает игрокам изучить открытый мир (энтузиасты составили его подробную карту), где обитают существа Палы, напоминающие покемонов — их можно приручать и отправлять в битвы, в которых применяются не только уникальные способности, но и огнестрельное оружие.