Как перенести базу в Palworld: инструкция

Многие игроки в Palworld не задумываются о расположении своей базы до тех пор, пока не откроют возможность строительства второй. Но, конечно, оригинальную базу всегда можно передвинуть в новое место, если есть необходимость. Портал PC Gamer рассказал, как это сделать.

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Как переместить базу

Многие игроки, скорее всего, поставили палбокс где-то в начальной локации, после чего отошли гораздо дальше от точки возрождения. Хорошая новость в том, что переместить базу не трудно, хотя процедура потребует времени. Вторая база (открывается на 10 уровне) значительно ускорит переезд. При этом желательно держать в группе пять Cattiva, чтобы увеличить размер инвентаря.

Поставьте палбокс в новой локации.

Добавьте в свою группу столько Cattiva, сколько сможете.

Начните переносить материалы из сундуков при помощи быстрого перемещения.

Разберите здания и верстаки. Переставьте их в новой локации.

После этого разберите оригинальный палбокс.

Разобрать здания и верстаки можно в меню строительства: перейдите в него и нажмите клавишу C для перехода в режим разборки.

Защищенный лагерь на берегу озера

Локацией поделился пользователь Reddit под ником ZippyFishy. Место для базы окружено утесами и находится близ озера, к которому ведет только одна тропа. Недалеко от этой точки поджидает босс 45 уровня Jormuntide, но он не подбирается близко к базе. Кроме того, вам не придется беспокоиться о регулярных рейдах: судя по всему, дорога настолько длинная, что ИИ сдается на полпути. А те, кто все-таки доходят до базы, атакуют по одному направлению, благодаря чему отбить нападение проще.

Pocketpair

Живописная база

Да, здесь вопрос более субъективный, но южная часть Marsh Island — отличное место для любителей красивых видов. Туда можно добраться без особого труда, и местные палы не доставят вам много хлопот (но остерегайтесь бродячих Mammorest). Точка недалеко от пляжа подходит для съемки завораживающих закатов, а каменные арки, подчеркивающие небо, выступят интересным фоном.