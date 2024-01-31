Пик онлайна Suicide Squad в Steam в раннем доступе едва превысил 7000 игроков
Экшен Suicide Squad: Kill The Justice League вышел на PC, PlayStation 5 и Xbox Series в раннем доступе для обладателей Deluxe-издания. Полноценный релиз состоится 2 февраля, а пока за это время пиковый онлайн игры в Steam едва перешёл порог в семь тысяч человек.
Одновременно в Suicide Squad находилось 7152 пользователя Steam. Вероятно, они решили присоединиться к игре после решения очередных проблем с серверами. Некоторое время они были недоступны, а Rocksteady попыталась задобрить игроков подарком. Правда, на распространяемых скриншотах сказано о компенсации только для консольных игроков.
Пока полноценное мнение о Suicide Squad: Kill the Justice League не сформировано. Издатель отказался давать игру на обзоры раньше релиза, а в предварительных впечатлениях журналисты не впечатлились демоверсией. Отзывы игроков с предрелизного тестирования также оказались смешанными: кто-то похвалил боевую систему, другие же не оценили однотипные задания.
Несмотря на прохладный первый приём, разработчики из Rocksteady готовы обновлять новое детище. Например, уже в марте пройдёт первый сезон, главной звездой которого станет Джокер. В будущем уже прошедшие сезоны можно будет пройти в любой момент.