В Call of Duty добавят Рика и Мишонн из «Ходячих мертвецов» — первый тизер

Авторы Call of Duty Warzone и Modern Warfare 3 показали тизер кроссовера шутера с сериалом «Ходячие мертвецы». Ролик разработчики попытались воссоздать в стиле оппенинга самого шоу.

Известно, что в игры добавят скины Рика и Мишонн, однако о появлении других персонажей пока ничего неизвестно. Также остаётся непонятно, будут ли облики персонажей обладать уникальными возможностями. Вероятно, коллаборация приурочена к скорой премьере сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие».