Square Enix поглотит студию авторов I Am Setsuna и Lost Sphear

Компания Square Enix объявила о слиянии со студией Tokyo PRG Factory — в процессе первая поглотит вторую, а последняя прекратит своё существование в формате индивидуальной фирмы.

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Кроме того, к Square Enix перейдут все проекты и серии студии. Сама Tokyo RPG Factory была основана в 2014 году в качестве дочерней компании той же Square Enix.

В прошлом компания выпустила I am Setsuna для PS4, Switch, PS Vita и PC, это произошло в 2016 году. Затем она создала Lost Sphear (2017) и Oninaki (2019), которые разрабатывались для PS4, Switch и PC.

Сама Square Enix недавно поведала, что выпустит оригинальную Dragon Quest Builders на PC — это произойдёт уже 13 февраля. Новинка появится в Steam по цене в 28 долларов.

Кроме того, в конце февраля на PS5 состоится релиз Final Fantasy VII Rebirth, второй части трилогии ремейка Final Fantasy VII. Создатели игры на днях обсудили изменения в ролях Сефирота и Айрис для новой версии знакомой истории.