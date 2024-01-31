Продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 6 млн копий
Capcom сообщила, что продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 6,48 млн копий. Информация появилась в свежем финансовом отчёте компании за прошедший квартал.
30 сентября разработчики 2023 года было продано 5,4 миллиона единиц игры, что означает, что за три месяца было продано более миллиона дополнительных единиц.
Ремейк Resident Evil 4 вышел в марте прошлого года и получил восторженные оценки от игроков и прессы. Через время Capcom выпустила VR-версию, которую тоже приняли тепло.
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