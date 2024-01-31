$89.29-0.3296.79-0.19
Войти в почту

Продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 6 млн копий

Capcom сообщила, что продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 6,48 млн копий. Информация появилась в свежем финансовом отчёте компании за прошедший квартал.

Продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 6 млн копий
© Чемпионат.com

30 сентября разработчики 2023 года было продано 5,4 миллиона единиц игры, что означает, что за три месяца было продано более миллиона дополнительных единиц.

Ремейк Resident Evil 4 вышел в марте прошлого года и получил восторженные оценки от игроков и прессы. Через время Capcom выпустила VR-версию, которую тоже приняли тепло.

Игры
Главные новости
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости