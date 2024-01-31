Продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 6 млн копий

Capcom сообщила, что продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 6,48 млн копий. Информация появилась в свежем финансовом отчёте компании за прошедший квартал.

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30 сентября разработчики 2023 года было продано 5,4 миллиона единиц игры, что означает, что за три месяца было продано более миллиона дополнительных единиц.