Вышли обзоры чипа RTX 4080 Super

В день старта продаж видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 Super ряд изданий выпустили обзоры новинки. В своих рецензиях они в том числе сравнили производительность графического ускорителя с его конкурентами в лице RTX 4080 Super и AMD RX 7900 XTX.

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Характеристики видеокарты RTX 4080 Super CUDA-ядер: 10240

10240 Объём видеопамяти: 16 ГБ GDDR6X

16 ГБ GDDR6X Разрядность шины: 256 бит

256 бит Базовая частота: 2295 МГц

2295 МГц Тактовая частота с ускорением: 2550 МГц

2550 МГц Энергопотребление: 320 Вт

320 Вт Цена: $ 999.

Так, в разрешении 1440p RTX 4080 Super обеспечила схожую с обычной RTX 4080 производительность, опередив оригинальный чип всего на 2-3%. А в Returnal и Assassin's Creed Mirage результат и вовсе оказался практически идентичным.

В разрешении 4К ситуация прежняя — RTX 4080 Super всего на несколько процентов мощнее обычной RTX 4080. Интересно, что в Returnal и Assassin's Creed Mirage оба чипа вновь показали схожую производительность.