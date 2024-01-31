«Отличная видеокарта для своей цены»: вышли обзоры чипа RTX 4080 Super
В день старта продаж видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 Super ряд изданий выпустили обзоры новинки. В своих рецензиях они в том числе сравнили производительность графического ускорителя с его конкурентами в лице RTX 4080 Super и AMD RX 7900 XTX.
Характеристики видеокарты RTX 4080 Super
- CUDA-ядер: 10240
- Объём видеопамяти: 16 ГБ GDDR6X
- Разрядность шины: 256 бит
- Базовая частота: 2295 МГц
- Тактовая частота с ускорением: 2550 МГц
- Энергопотребление: 320 Вт
- Цена: $ 999.
Так, в разрешении 1440p RTX 4080 Super обеспечила схожую с обычной RTX 4080 производительность, опередив оригинальный чип всего на 2-3%. А в Returnal и Assassin's Creed Mirage результат и вовсе оказался практически идентичным.
В разрешении 4К ситуация прежняя — RTX 4080 Super всего на несколько процентов мощнее обычной RTX 4080. Интересно, что в Returnal и Assassin's Creed Mirage оба чипа вновь показали схожую производительность.
По итогам тестов в The Verge, PC Gamer и некоторых других изданиях пришли к выводу, что RTX 4080 Super — достойная замена обычной RTX 4080, которая продавалась на $ 200 дороже. Чип всё ещё заметно уступает флагману в лице RTX 4090, однако при более низкой цене это достойная альтернатива для тех, кто не хочет переплачивать лишние $ 500.