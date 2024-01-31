Rocksteady попыталась задобрить первых игроков Suicide Squad подарком

Выход Suicide Squad: Kill The Justice League в ранний доступ (для обладателе расширенных изданий) принёс игрокам много печали. Одним из главных поводов позлиться стали технические проблемы, которые привели к отключениям серверов.

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Первое отключение в понедельник сделало игру недоступной в течение шести часов, а второе во вторник — в течение одного часа. Потратившие 100 долларов за ранний доступ игроки ожидаемо не оценили такой «подарок».

Поэтому Rocksteady приготовила им другой подарок, более приятный. Обладатели Deluxe-издания получают по 2000 монет LuthorCoins (внутриигровую валюту) за проявленное терпение во время проблемного запуска.

Стоит отметить, что на распространяемых в сети скриншотах говорится только об игроках на консолях.

На LuthorCoins можно закупиться обликами, стоимости которых варьируются в зависимости от уровней (средние за 1000 монет, более высокие за 2000 монет и так далее). В магазинах вроде PS Store набор в 2000 LuthorCoins оценивается в 20 долларов.