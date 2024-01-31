Microsoft заработала на продаже игр на 50% больше, чем годом ранее

Microsoft отметила значительный рост доходов от игрового сегмента — на 49% во II квартале 2024 финансового года. Во многом благодаря сделке по приобретению Activision Blizzard.

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Это повышение доходов стало одним из ключевых моментов последнего отчета о прибылях компании, где общий доход составил $62 млрд (на 18% больше, чем в прошлом году), а прибыль достигла $21.9 млрд (увеличение на 33%).

При этом, несмотря на значительный рост доходов от игр, продажи консолей Xbox пока не показывают ожидаемого увеличения.

Доходы от контента и услуг Xbox выросли на 61% по сравнению с прошлым годом, из которых 55 пунктов приходятся на Activision.