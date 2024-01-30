GTA 5, RDR 2 и другие игры Rockstar больше не поддерживаются на Windows 7 и Windows 8

В связи с прекращением поддержки Microsoft операционных систем Windows 7 и Windows 8 компания Rockstar Games прекращает поддержку этих операционных систем начиная с 30 января 2024 года. Чтобы предотвратить любые перебои в обслуживании в будущем и обеспечить постоянный доступ к новейшим функциям, мы рекомендуем пользователям Windows 7 и Windows 8 как можно скорее перейти на поддерживаемые операционные системы.