Genshin Impact заработал свыше $ 5 млрд только на мобильных — это рекорд
Игроки в мобильной версии Genshin Impact с релиза потратили на покупки более $ 5 млрд. На это указывают данные аналитического агенства data.ai.
Фэнтезийной RPG от китайской HoYoverse удалось достичь этой отметки всего за 40 месяцев — это рекордный показатель. Ранее для этого требовалось как минимум четыре года, предыдущее достижение ($ 5 млн за 51 месяц) принадлежало Clash of Clans.
При этом стоит отметить, что речь идёт только о покупках на Android и iOS. При этом большой процент играет в Genshin Impact с ПК или консолей PlayStation.
С июня 2023 года разработчики Genshin Impact вернули возможность донатить в игру напрямую пользователям из России: среди вариантов пополнения появились карты системы «Мир».
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