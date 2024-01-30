Genshin Impact заработал свыше $5 млрд только на мобильных — это рекорд

Игроки в мобильной версии Genshin Impact с релиза потратили на покупки более $ 5 млрд. На это указывают данные аналитического агенства data.ai.

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Фэнтезийной RPG от китайской HoYoverse удалось достичь этой отметки всего за 40 месяцев — это рекордный показатель. Ранее для этого требовалось как минимум четыре года, предыдущее достижение ($ 5 млн за 51 месяц) принадлежало Clash of Clans.

При этом стоит отметить, что речь идёт только о покупках на Android и iOS. При этом большой процент играет в Genshin Impact с ПК или консолей PlayStation.