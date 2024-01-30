Брутальный киберпанковый шутер Out of Action получил бесплатную демоверсию

Разработчики из Doku Games опубликовали бесплатную демоверсию шутера Out of Action в Steam. В честь этого был показан трейлер, в котором можно увидеть ключевые особенности игры: брутальные перестрелки и динамичное передвижение в стилистике киберпанка.

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Демоверсия предназначена для одиночной игры. Разработчики призвали быть реалистичными в своих ожиданиях: пока можно развлечься лишь в перестрелках с ботами. В релизной версии будет многопользовательский режим, в котором также реализуют замедление времени (нечто подобное было в Max Payne 3).

В Out of Action игроки смогут провести глубокую настройку снаряжения. Для оружия доступны разные дополнительные обвесы, а сам мир игры может похвастаться мрачной эстетикой и расчленением противников. В мультиплеере будут официальные и фанатские сервера, а также прогрессия с достижениями и несколько режимов.